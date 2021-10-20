Из озера Судаковское выловили бездыханное тело

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Из озера Судаковское в Приозерском районе Ленобласти сегодня ночью, 20 октября, достали бездыханное тело мужчины. Прибывшие на место спасатели доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.