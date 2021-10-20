Из озера Судаковское выловили бездыханное тело

Автор: Гузель Галимова
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Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Из озера Судаковское в Приозерском районе Ленобласти сегодня ночью, 20 октября, достали бездыханное тело мужчины. Прибывшие на место спасатели доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

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Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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