В России за сутки от коронавируса умерли 1 028 человек. Это максимум с начала пандемии

В России за прошедшие сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом с начала пандемии — 1 028 человек, сообщает оперативный штаб. Днем ранее этот показатель составлял 1 015.

За весь период в России зафиксировано 226 353 летальных исходов. В частности, за день в Москве скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге — 62, Нижегородской области — 40.

Ранее Дрозденко поручил усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. Напомним, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов.