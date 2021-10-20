Как сообщал ivbg.ru, вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с просьбой ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года из-за с ситуации с COVID-19.

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При этом в ряде регионов России с наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни предлагается ввести с 23 октября.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. У глав регионов есть право продлять выходные или ввести их раньше, начиная с 23 октября (как и сообщал ivbg.ru).