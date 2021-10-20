Из-за аварии 16 тысяч жителей Волхова остались без воды

По информации ivbg.ru, 20 октября возле дома № 7 по Новоладожскому шоссе в Волхове произошел прорыв на водоводе диаметром 300 мм. Без воды остались жители Волхова-1 – это около 16 тысяч жителей 125 многоквартирных и 65 частных домов.

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Период отключения – с 11:40 и до окончания ремонтных работ. На это время для жителей осуществляется подвоз воды по следующему графику:

ул. Расстанная, 4а – с 12:00 до 13:00;

ул. Вали Голубевой, 16 – с 13:00 до 14:00;

ул. Советская, 1 – с 14:00 до 15:00;

ул. Нахимова, 1 – с 15:00 до 16:00.

Задать вопросы жители могут по номеру телефона круглосуточной линии 8 812 409-00-01.