В обновленной операционной во Всеволожске провели первые операции

Операции прошли в обновленной операционной отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения 20 октября провели первые операции.

В отделении был сделан ремонт и закуплено новое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«С самого начала работы, с 2014 года, мы делаем до 14 операций в день. Отделение работает в режиме 24/7, принимая как плановых, так и экстренных пациентов. Некоторые операции очень длительные по времени, самая долгая продолжалась 8 часов, а состояние некоторых наших пациентов таково, что требует немедленного вмешательства», — рассказал заведующий отделением РХМДЛ Владимир Ардеев.

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В отделении во Всеволожской поликлинике в год проводится более 1200 лечебных и диагностических манипуляций. Высококлассную медицинскую помощь здесь получают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.

Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.