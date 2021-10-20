В Волхове восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе

Несколькими часами ранее в Волховском районе Ленобласти произошел прорыв на водоводе. Без воды остались более 16 тысяч жителей Волхова-1.

Как сообщили в «Леноблводоканале», на данный момент водоснабжение восстановлено. На время ремонтных работ для жителей организовали подвоз воды.

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Сейчас специалисты завершают восстановительные работы в доме №1 по Железнодорожному переулку — там набирается давление. Вода поступит в краны в ближайшее время.