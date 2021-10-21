Новую мутацию коронавируса AY.4.2 обнаружили в России

Новая мутация пока обнаружена только в единичных случаях.
По информации ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на территории Росси была обнаружена новая мутация коронавируса дельта AY.4.2.
Отмечается, что есть высокие шансы широкого распространения новой вариации опасного вируса.
Напомним, что единственной действенной защитой от коронавируса в настоящее остается вакцинация.
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20.10.2021 45