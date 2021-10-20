В Петербурге пассажиров транспорта будут штрафовать за спущенную на подбородок маску

В петербургском общественном транспорте теперь будут штрафовать не только безмасочников, но и тех, кто спускает маску на подбородок. Накануне к подобной мере прибегли Москве.

В комитете по транспорту объяснили, что спущенная маска не используется по назначению — не прикрывает органов дыхания, что означает правонарушение. Таким людям будут грозить штрафы. Попавшиеся в первый раз нарушители должны будут заплатить 4 тысячи рублей, во второй раз — уже 5 тысяч.

Как сообщал ivbg.ru, в Петербурге готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений. Уже с 1 декабря без qr-кода не пустят в заведения общественного питания, дома отдыха и магазины (кроме аптек, АЗС, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).