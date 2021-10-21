39% россиян хотели бы проводить меньше времени на работе

Более трети россиян – 39% — хотели бы сократить рабочие часы для достижения баланса между личной жизнью и трудовой деятельностью, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber.

26% опрошенных нейтрально оценили баланс между работой и личной жизнью, а 20% признались, что он их не устраивает, пишет РИА Новости. Еще 18% респондентов хотели бы чаще быть на связи с родными, а 15% заявили, что очень довольны выстроенным соотношением сил.

И только 5% россиян хотели бы увеличить количество рабочих часов.

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Добавляется, что половина респондентов тратит на работу около 40-50 часов в неделю, 11% — 10-30 часов, 9% — 50-60 часов, 10% — более 60 часов. Каждый пятый респондент признался, что работает менее 10 часов в неделю.