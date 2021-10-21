В Сланцах почти месяц назад без вести пропала 17-летняя девушка

О ее местонахождении нет никакой информации с 26 сентября.

Ростом пропавшая 167 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. С собой у нее был голубой рюкзак. Добавляется, что она может находиться в вашем городе. Поисковикам нужна помощь добровольцев.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.