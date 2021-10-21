После объявления о нерабочих днях спрос на туры за границу вырос на 30%

В России на 30% выросло число заявок на отдых в Турцию и Египет после объявления о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.

В октябре 49% всех бронирований туров приходится на Турцию, 24% — на Египет. По данным Level.Travel, спрос в настоящее время соответствует уровню 2019-го «доковидного» года. Об этом сообщает «Коммерсантъ«, ссылаясь на представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова.

Игорь Блинов отметил, что пока неясно, конвертируется ли спрос с реальные бронирования. Однако, на некоторых египетских курортах уже наблюдается дефицит мест в отелях на ноябрьские праздники.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России из-за коронавируса объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Путин подписал соответствующий указ.