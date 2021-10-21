МЧС Ленобласти предупреждает о надвигающейся непогоде. Штормить начнет с 6 утра 22 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ночью 22 октября местами пройдут сильные дожди. Утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на западе в прибрежных районах 20-24 м/с.

Начиная с 6-10 часов, по востоку Финского залива ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-28 м/с. Максимальная высота волны – 2,8-3,3 м.

Не стихнет ветер и 23 октября — ночью местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Напомним, в Петербурге в ночь на пятницу закрывается дамба из-за угрозы наводнения.