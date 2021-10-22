Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 318 новых зараженных COVID-19 на 22 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 318 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 октября.
Вам будет интересно
Пренебрежительное отношение к СОVID-19 стоило человечеству миллионов жизней. Еще миллионы продолжают умирать ежедневно. Смертность в России в 2021 году достигла максимума за всю...
22.10.2021 104
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+4), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+7), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Большой Сабск (+1), Беседа (+1), Калитино (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+11), Сясьстрой (+3), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1), Селиваново (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+17), Кудрово (+21), Янино-1 (+8), Воейково (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+2), Романовка (+6), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+1), Суоранда (+1), СНТ «Дунай-ЛГПИ» (+1) СНТ «Русский дизель» (+1), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+2), Колтуши (+1), Колос (+1), Островки (+1), Минулово (+1), Колбино (+1), Блудное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+11), Перово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+5), Ольшаники (+2), Светогорск (+3), Тарасово (+1), Харитоново (+1), Черкасово (+1), Ленинское (+1), Ермилово (+1), Остров (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+17), Сиверский (+2), Малое Верево (+3), Коммунар (+2), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Мины (+1), Лукаши (+1), Тойворово (+1), Большая Ивановка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Усть-Луга (+1), Кингисеппский (+1), Кошкино (+1), Мануйлово (+1), Ванакюля (+1), Онстопель (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+15), Будогощь (+4).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Назия (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+12), Алеховщина (+1), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+2), Русско-Высоцкое (+3), Велигонты (+1), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Разбегаево (+1), Кипень (+1), Малое Забородье (+1).
- Лужский район: Луга (+10).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4), Вознесенье (+3), Красный Бор (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+1), Саперное (+3), Починок (+1), Ларионово (+1), Красноозёрное (+1), Бережок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9), Поречье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+17), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+7), Тельмана (+2), Никольское (+2).