Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки 13 лет назад в Кингисеппе

По информации ivbg.ru, 20 октября в Ломоносовском районе задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13 лет назад в Кингисеппе.

Следствие полагает, что ныне задержанный 27 июня 2008 года встретил 10-летнюю девочку возле парка «Романовка» в Кингисеппе. Он и заманил ее к себе домой, изнасиловал и задушил. Ночью он вынес тело и оставил его в том же парке. Труп был обнаружен 7 августа.

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Данное уголовное дело заслушивалось совещании межведомственной аналитической следственно-оперативной группе по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, совершенных в прошлые годы.