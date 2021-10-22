В Конго эпидемия, убивающая только маленьких детей до 5 лет – умирают по четыре ребенка в сутки

В Демократической Республике Конго среди детей выявили новую смертельную болезнь. С конца августа 2021 года скончались уже 165 детей в возрасте до 5 лет.

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Болезнь распространяется в районе города Гунгу в юго-западной части республики и поражает именно маленьких детей. На момент подготовки публикации в общинах в регионе распространения болезни умирают в среднем по четыре ребенка в сутки.

Работающие в стране международные врачи говорят, что болезнь напоминает малярию, но при этом сопровождается анемией. Сейчас проводится работа по выявлению источника заражения и разработке мер защиты.