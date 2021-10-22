Пенсионер погиб в ДТП под Тосно за 10 дней до Дня рождения

По информации ivbg.ru, 21 октября около 09:00 на 657 километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе Renault Logan наехал на металлический барьер и съехала в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

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Личность водителя установлена – им оказался 65-летний житель Тверской области. Через 10 дней от момента гибели у него должен был быть День рождения.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.