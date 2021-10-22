Сбер профинансировал ГК «ПромСтрой» в формате Проектного бриджа в коммерческой недвижимости

Сбер предоставил ООО «Девелопмент-С» (входит в группу компаний «Промстрой») финансирование в рамках реализации первой сделки с использованием продукта «Проектный бридж в коммерческой недвижимости».

Средства в объеме 484 млн рублей будут направлены на приобретение земельного участка под строительство складского комплекса класса А площадью 183 тыс. кв. м в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области рядом с Петербургской кольцевой автомобильной дорогой.

«Проектный бридж в коммерческой недвижимости» позволяет девелоперам получить финансирование на приобретение земельного участка под строительство коммерческой недвижимости, его улучшение и разработку исходно-разрешительной документации на начальных этапах реализации проекта — ещё до получения разрешения на строительство.

Джеймс Корриган, управляющий директор Управления собственных инвестиций Сбербанка:

«Зачастую камнем преткновения для застройщика становится недостаток финансирования на начальном этапе: чтобы начать работу, нужны деньги, а деньги получить невозможно, пока не будет получено разрешение на строительство, что тоже требует финансовых затрат. Проектный бридж разрывает этот замкнутый круг. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме мы представили этот инновационный продукт для девелоперов жилья, а затем доработали его с учётом специфики возведения коммерческих объектов, в частности складских комплексов. Сейчас в отечественном ретейле ощущается дефицит складских мощностей, и мы рады помочь нашему клиенту, ГК «ПромСтрой», реализовать масштабный логистический проект в Ленинградской области».

Ольга Рыкова, финансовый директор ГК «Промстрой»

«Быстрорастущий спрос на складскую недвижимость с очень сжатыми сроками реализации делает «Проектный бридж в коммерческой недвижимости» действительно уникальным финансовым инструментом, позволяющим иметь деньги уже на начальном этапе строительства. Спасибо Сберу за постоянное совершенствование, индивидуальный подход и за четкое понимание потребностей клиентов с учетом стремительно меняющихся условий рынка. Уверена, что такой продукт помогает многим девелоперам значительно сокращать сроки реализации проекта».