Ленобласть запустит дополнительные «Ласточки» в Тихвин и Выборг на выходных

Автор: Сергей Агутин
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Количество «Ласточек» по этим направлениям будет увеличено с 23 октября по 7 ноября для повышения качества транспортного обслуживания.

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На выборгском направлении с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября 2021 года будут действовать дополнительные «Ласточки» на семь вагонов. А в период с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября – на 10 вагонов.

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16.10.2021 834

На Тихвинском направлении с 4 по 6 ноября включительно будут действовать дополнительные «Ласточки» на пять вагонов.

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