Вакцинация от COVID-19 в России продолжается. Для регулирования этого процесса был запущен счетчик вакцинации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— На сайте стопкоронавирус.рф запущен счетчик вакцинации, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации. Данные о вакцинации и тепловая карта будут меняться каждую неделю, для чего будут применяться средние данные по заболеваемости в субъектах и исходя из накопленной информации о вакцинации, – сообщила Татьяна Голикова.

В сведениях о вакцинации включили две графы: прививка первым и вторым компонентом.

— Эти данные позволят россиянам самостоятельно изучить ситуацию в своем регионе. Также россияне увидят, как развивается эпидемиологическая ситуация при планировании путешествий, – добавила Татьяна Голикова.