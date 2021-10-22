Самозанятых Ленобласти бесплатно обучат торговле на маркетплейсах

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запускает программу обучения по эффективному размещению товаров и услуг на маркетплейсах.
К обучению приглашаются самозанятые жители 47 региона.
По принципу работы маркетплейсы напоминают электронные торговые центры, в которых покупать и продавать можно, не выходя из дома и практически в один клик. Это открывает перед самозанятыми новые возможности для эффективных продаж.
Что входит в курс обучения:
- регистрация личного кабинета на маркетплейсах;
- оформление торговых карточек;
- создание продающего портфолио;
- основы заработка на маркетплейсах.
На экспресс-курсе вы пройдете путь от начала приема заявки до первой продажи Обучение для самозанятых Ленобласти – бесплатное!
Для участия в программе необходимо:
- быть зарегистрированным самозанятым Ленинградской области;
- аккредитоваться здесь.
Регистрируйтесь и приглашайте с собой своих самозанятых друзей.
Ещё не решились стать самозанятым?
Узнайте, какие преимущества есть у этого статуса и как его получить по ссылке.
Идём к успеху вместе!