Самозанятых Ленобласти бесплатно обучат торговле на маркетплейсах

Автор: Сергей Агутин
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Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запускает программу обучения по эффективному размещению товаров и услуг на маркетплейсах.

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К обучению приглашаются самозанятые жители 47 региона.

По принципу работы маркетплейсы напоминают электронные торговые центры, в которых покупать и продавать можно, не выходя из дома и практически в один клик. Это открывает перед самозанятыми новые возможности для эффективных продаж.

Что входит в курс обучения: ­­

  • регистрация личного кабинета на маркетплейсах;
  • оформление торговых карточек;
  • создание продающего портфолио;
  • основы заработка на маркетплейсах.

На экспресс-курсе вы пройдете путь от начала приема заявки до первой продажи Обучение для самозанятых Ленобласти – бесплатное!

Для участия в программе необходимо:

  • быть зарегистрированным самозанятым Ленинградской области;
  • аккредитоваться здесь.

Регистрируйтесь и приглашайте с собой своих самозанятых друзей.

Ещё не решились стать самозанятым?

Узнайте, какие преимущества есть у этого статуса и как его получить по ссылке

Идём к успеху вместе!

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