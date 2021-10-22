Самозанятых Ленобласти бесплатно обучат торговле на маркетплейсах

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запускает программу обучения по эффективному размещению товаров и услуг на маркетплейсах.

К обучению приглашаются самозанятые жители 47 региона.

По принципу работы маркетплейсы напоминают электронные торговые центры, в которых покупать и продавать можно, не выходя из дома и практически в один клик. Это открывает перед самозанятыми новые возможности для эффективных продаж.

Что входит в курс обучения: ­­

регистрация личного кабинета на маркетплейсах;

оформление торговых карточек;

создание продающего портфолио;

основы заработка на маркетплейсах.

На экспресс-курсе вы пройдете путь от начала приема заявки до первой продажи Обучение для самозанятых Ленобласти – бесплатное!

Для участия в программе необходимо:

быть зарегистрированным самозанятым Ленинградской области;

аккредитоваться здесь.

Регистрируйтесь и приглашайте с собой своих самозанятых друзей.

Ещё не решились стать самозанятым?

Узнайте, какие преимущества есть у этого статуса и как его получить по ссылке.

Идём к успеху вместе!