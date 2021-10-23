Умер первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпиаде

Автор: Сергей Агутин
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался на 81 году жизни после болезни.

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Смерть спортсмена подтверида президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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20.10.2021 202

Вячеслав Веденин стал первым советским лыжником, выигравшим золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпиаде – это было в Саппоро в 1972 году. Тогда Веденин сумел выиграть на последнем этапе эстафеты 4х10 км, уйдя с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.

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