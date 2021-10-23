Депутат из Ленобласти объявлен в розыск

В федеральный розыск 22 октября объявлен 58-летний депутат Совета депутатов Приозерского района Сергей Галушко. Следствие полагает, что этот человек может быть причастен к краже 10 млн рублей из районного бюджета.

В схеме задействованы муниципальное предприятие и несколько ИП, якобы оказывавшие услуги в сфере ЖКХ. «ПРАУ» заключало договоры с индивидуальными предпринимателями. Они получали деньги, но работы не выполняли, а средства обналичивались через оплату производственных нужд этих ИП.

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По этому делу также проходят замглавы администрации по внутренней политике Приозерского района Александра Полянская, бывший замглавы Владимир Полищук, экс-заместитель главы по ЖКХ Наталья Глумилина. Гендиректор «ПРАУ» Юрий Герасев арестован.