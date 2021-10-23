Среди заболевших COVID-19 в Ленобласти за последние сутки привитых нет

Как сообщал ivbg.ru, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 321 человека. А привились за сутки в регионе 7 933 человека, 1 205 завершили вакцинацию.

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При этом среди заболевших за последние 24 часа привитых нет.

На момент подготовки публикации в Ленинградской области привиты 636 720 человек. Завершили вакцинацию 584 676 человек – 91,8% от общего числа привитых.

Среди взрослого населения первый компонент получили 40,7%, полностью привито – 37,4%. Из числа людей старше 60 лет вакцинировано 44,9%.