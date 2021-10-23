Во Всеволожском районе наградили юбиляров супружеской жизни – фото

Как сообщает «Всеволожский муниципальный район ЛО», в культурно-досуговом центре «Южный» 22 октября были награждены пары, отметившие 65 и 60 лет совместной жизни в браке.

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«Железную» свадьбу отметили Ираида и Роберт Ивановы, а также Анна и Николай Вишнёвы.

«Бриллиантовую» же отпраздновали Изольда и Николай Смирновы, Елена и Юрий Родины, Нелли и Константин Хольновы.

«Золотые» юбиляры, которые в браке уже 50 лет, также получили награду за долгую и счастливую семейную жизнь.

Пары были зарегистрированы в книге «Золотых юбиляров Всеволожского района».