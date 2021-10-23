Задержан житель Тихвина, грозивший Петербургу взрывом

По информации ivbg.ru, 22 октября задержан 47-летний нетрезвый безработный из Краснодарского края, проживающий в общежитии в 1-м микрорайоне Тихвина.

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Следствие полагает, что 20 октября он позвонил в экстренные службы и сообщил, что в Санкт-Петербург едут двое мужчин с большими сумками. Они якобы могут устроить взрыв на железнодорожном вокзале.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.