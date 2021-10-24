Во Всеволожске без вести пропала 48-летняя женщина

О ее местонахождении нет никакой информации с 21 октября.
Ростом пропавшая 163 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. С собой у нее была синяя сумка. Поисковикам нужна помощь добровольцев.
Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.
Вам будет интересно
Сегодня, 15 октября, спасательному отряду «Лиза Алерт» исполнилось 11 лет. Возник отряд практически стихийно 15 октября 2010 года после поисков пятилетней...
15.10.2021 199