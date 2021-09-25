В Меньково мать случайно опрокинула кастрюлю с кипятком на четырехлетнего сына

Ребенка госпитализировали с серьезными ожогами, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Вечером 24 сентября из деревни Меньково в больницу Гатчинского района доставили четырехлетнего мальчика. Врачи зафиксировали у него ожоги рук, предплечья и кисти. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Мать ребенка рассказала полиции, что тремя часами ранее купала ребенка в ванной. На кухне она кипятила воду, а когда несла ее, споткнулась, и кипяток вылился на сына. Известно, что семья полная, в поле зрения полиции ранее не попадала.

Ранее в Рабитицах годовалый ребенок отравился белизной.