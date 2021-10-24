На 73-м году жизни умер режиссер Александр Рогожкин, снявший фильмы «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
Народный артист России ушел из жизни вчера вечером, 23 октября, о причинах смерти пока не сообщается.
Рогожкин был режиссером фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период». Среди других его известных кинокартин — «Кукушка» (2002) и «Блокпост» (1998). Он также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».
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