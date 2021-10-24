Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Теперь выжидать месяц между вакцинацией от гриппа и коронавируса нет необходимости. Минздрав разрешил делать эти прививки одновременно.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», – говорится в сообщении ведомства.

Доклинические испытания показали, что иммуногенность вакцин при их одновременном введении не снижается. При этом прививки будут делать в разные части тела – например, в левое и правое плечо.

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