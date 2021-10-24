В Петербурге ВШЭ перейдет на дистанционное обучение до конца года

В Петербурге занятия и сдача сессий в Высшей школе экономики до конца 2021 года будут проходить онлайн.
Так, с 25 по 29 октября занятия будут проходить удаленно, после наступят каникулы, но сохранится возможность консультироваться с педагогами онлайн, а с 8 ноября и по 30 декабря все снова возвращаются на «удаленку».
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15.10.2021 521
Дистанционно будет проходить и зимняя сессия, посещать занятия в живую можно будет только если их проведение онлайн невозможно. Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении необходимых мер.
Ранее мы сообщали, что Минпросвещения России планирует сделать каникулы во всех школах с 30 октября по 7 ноября включительно.