На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 655 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 136-138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 107 ограничение скорости движения в направлении г. Кировск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

км 7-8 ограничение скорости движения на Большую Ижору с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 112-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонтная планировка обочин.

А-181 «Скандинавия»:

км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;

км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

ТрР км 135, 141, 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»:

км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение занижения обочин;

км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение занижения обочин;

км 69-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, прокладка кабеля.

А-180 «Нарва»: