На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 655 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 136-138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 107 ограничение скорости движения в направлении г. Кировск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
  • км 7-8 ограничение скорости движения на Большую Ижору с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 112-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонтная планировка обочин.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
  • км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • ТрР км 135, 141, 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»:

  • км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение занижения обочин;
  • км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение занижения обочин;
  • км 69-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, прокладка кабеля.

А-180 «Нарва»:

  • км 46-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).
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