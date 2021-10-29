На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 655 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 136-138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 107 ограничение скорости движения в направлении г. Кировск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
- км 7-8 ограничение скорости движения на Большую Ижору с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 112-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонтная планировка обочин.
А-181 «Скандинавия»:
- км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
- км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- ТрР км 135, 141, 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала»:
- км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение занижения обочин;
- км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение занижения обочин;
- км 69-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, прокладка кабеля.
А-180 «Нарва»:
- км 46-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).