Водителя маршрутки подозревают в изнасиловании жительницы Кудрово

По информации ivbg.ru, 28 октября 44-летняя жительница Кудрово Всеволожского района возвращалась с работы на маршрутке К-94. Других пассажиров в салоне не было.

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Водитель маршрутки заблокировал двери и увез женщину к гаражам возле станции метро «Лесная». Там применил физическую силу, изнасиловал и отпустил. Женщина в слезах позвонила знакомой, которая и вызвала полицию.

Предполагаемого насильника разыскивают. По словам пострадавшей, у него азиатская внешность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.