Рабочий попал под экскаватор на стройке в Аннино

По информации ivbg.ru, 28 октября около 17:00 в полицию Ломоносовского района сообщили о происшествии в поселке Аннино.
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29.10.2021 153
По предварительным данным, на строительной площадке, расположенной на улице Новой, рабочий попал под колеса экскаватора, ему зажало ноги. Пострадавшего с травмами увезли в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.