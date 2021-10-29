Рабочий попал под экскаватор на стройке в Аннино

По информации ivbg.ru, 28 октября около 17:00 в полицию Ломоносовского района сообщили о происшествии в поселке Аннино.

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По предварительным данным, на строительной площадке, расположенной на улице Новой, рабочий попал под колеса экскаватора, ему зажало ноги. Пострадавшего с травмами увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.