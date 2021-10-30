Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Глава минздрава России Михаил Мурашко порекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал Мурашко.

Для первой прививки, как отметил Мурашко, по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Тем временем в Ленобласти вакцинировались более 672 тысяч человек. А на складах в Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт».

Напомним, сегодня, 30 октября, в Петербурге и Ленобласти, как и по всей России, начал действовать режим нерабочих дней. До 7 ноября в двух регионах введены дополнительные covid-ограничения.