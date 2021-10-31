В Ленобласти выявили 374 новых случая COVID-19 – данные на 31 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 374 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 31 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+10), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+3), Бегуницы (+3), Сумино (+1), Сельцо (+1), Терпилицы (+1), Большая Вруда (+1), Канаршино (+2), 81-й километр (+1), Рабитицы (+2).

Волховский район: Волхов (+7), Колчаново (+2), Сясьстрой (+3), Кисельня (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+5), Папоротно (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+8), Кудрово (+9), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+4), Сертолово (+9), Осельки (+2), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+7), Старая (+4), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+5), Гарболово (+2), им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Рахья (+1), Лупполово (+1), Новое Токсово (+1), Ненимяки (+1), Колтуши (+1), Верхние Осельки (+1), Лемболово (+2), Пески (+1), Токкари (+1), Кирполье (+1), Елизаветинка (+1), Лесколово (+2).

Выборгский район: Выборг (+21), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Гаврилово (+1), Приветнинское (+1), Красный Холм (+1), Отрадное (+1), Ландышевка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+2), Меньково (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Шпаньково (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+4), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+4), Поддубье (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+11), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+28), Пчева (+1).

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+5), Назия (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Алеховщина (+1), Рассвет (+1), Вонозеро (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Ропша (+1), Иннолово (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Лаголово (+1), Лопухинка (+1), Алакюля (+1).

Лужский район: Луга (+8), Осьмино (+1), Скреблово (+1), Пехенец (+1), Естомичи (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+3), Подпорожье (+6), Важины (+2), Свирь (+1).

Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+2), Снегиревка (+1), Мельниково (+1), Починок (+2), Раздолье (+3), Тракторное (+1), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+12), Монастырёк (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+19), Шугозеро (+1), Погорелец (+2), Ганьково (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+7), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), Красный Бор (+2), Войскорово (+1).