На реке в Волховском районе погиб 10-летний мальчик

Автор: Александр Селиванов
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Возбужденно уголовное дело.

По информации правоохранительных органов, на реке Сясь перевернулась лодка с отцом и сыном. 10-летний мальчик при этом пропал.

Мужчина смог самостоятельно выплыть на берег, но сына отыскать ему уже не удалось. На поиски мальчика были брошены спасатели с водолазами, однако и они ребенка не обнаружили.

В СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК).

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09.10.2021 320
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