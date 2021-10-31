На реке в Волховском районе погиб 10-летний мальчик

Возбужденно уголовное дело.
По информации правоохранительных органов, на реке Сясь перевернулась лодка с отцом и сыном. 10-летний мальчик при этом пропал.
Мужчина смог самостоятельно выплыть на берег, но сына отыскать ему уже не удалось. На поиски мальчика были брошены спасатели с водолазами, однако и они ребенка не обнаружили.
В СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК).
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09.10.2021 320