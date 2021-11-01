На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
Редакция ivbg.ru публикует график выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в ноябре 2021 года в Ленинградской области. Даты фактической выплаты...
21.10.2021 1252
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 612 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 500-529 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
А-181 «Магистральная»:
- км 20-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- ТрР км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт шумозащитного экрана;
- км 33-34 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.