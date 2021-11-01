Минтруд опроверг информацию о повторных выплатах школьникам

Распространившиеся в Сети сообщения о повторных выплатах родителям на детей школьного возраста не соответствуют действительности, предупреждает Минтруд России.

«Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности! Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя», — сообщили в ведомстве.

В Минтруде также добавили, что 31 октября был последний день для подачи заявления на школьную выплату. Всего выплаты начислены на 20,913 млн детей, это более 99,99% российских школьников.

Ранее власти Петербурга опровергли информацию о повышении цен на проезд в общественном транспорте во время нерабочих дней.