Музеи и театры Ленобласти будут принимать посетителей, привитых иностранными вакцинами

Музеи и театры Ленобласти будут пропускать по QR-коду посетителей, сделавших прививки импортными вакцинами.

Вопрос согласован губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк, сообщили в региональном оперштабе.

Вам будет интересно Стало известно, где на 1 ноября зафиксированы 385 новых случаев COVID-19 в Ленобласти В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 385 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 ноября. Управление... 01.11.2021 191

Напомним, с 30 октября в музеи и театры Ленобласти можно пройти при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Также на работу по QR-кодам перешли фитнес-клубы, стоматологии, бассейны, бани и общепит. Ранее ivbg.ru уже рассказывал подробнее обо всех ограничениях, которые действуют во время нерабочих дней.