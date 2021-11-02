Маркировка туристического маршрута вокруг Ладожского озера продолжается

Обустройство маршрута «Большая Ладожская тропа» ведётся второй год

Уникальный проект кольцевого маршрута вокруг Ладожского озера, который проходит на территории Волховского, Всеволожского, Кировского, Приозерского и Лодейнопольского районов Ленобласти и Республики Карелия, обустраивают уже второй год.

«В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации маршруты для активного самостоятельного отдыха особенно актуальны», — отметила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленобласти Ольга Голубева.

Подробнее с тропой, которая объединяет в себе пешие, велосипедные, лыжные и конные маршруты, а также трассы для квадроциклов и снегоходов, можно познакомиться на официальном сайте проекта.

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