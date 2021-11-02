Маркировка туристического маршрута вокруг Ладожского озера продолжается

Обустройство маршрута «Большая Ладожская тропа» ведётся второй год
Уникальный проект кольцевого маршрута вокруг Ладожского озера, который проходит на территории Волховского, Всеволожского, Кировского, Приозерского и Лодейнопольского районов Ленобласти и Республики Карелия, обустраивают уже второй год.
Подробнее с тропой, которая объединяет в себе пешие, велосипедные, лыжные и конные маршруты, а также трассы для квадроциклов и снегоходов, можно познакомиться на официальном сайте проекта.
На днях в Ленобласти открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.