В Шлиссельбурге в припаркованной у дома машине нашли наркотики

Ночью 1 ноября полицейский патруль обратил внимание на Ford Focus, припаркованный у дома на Малоневском канале в Шлиссельбурге в Ленобласти.

В салоне сидели двое мужчин. Во время досмотра 41-летний пассажир начал подозрительно вести себя и что-то прятать в рукаве. Когда полицейские надели на него наручники, мужчина выронил пластиковый пакет с белым порошком и попытался его растоптать.

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В салоне полицейские обнаружили коричневый прессованный брикет и два пакета, в одном из которых лежали белые кристаллы. Еще один сверток был закреплен у госномера авто. Все обнаруженное отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.