Ветеринары Ленобласти продолжают обработку общественных пространств от COVID-19

Дезинфекция ведется комплексным средством кемицид, губительным для различных вирусов, но абсолютно безопасным для человека при высыхании.

На прошлой неделе специалисты госветслужбы Ленинградской области обрабатывали входы в магазины и аптеки, остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки, а также помещения учреждений образования, культуры, социальные и административные объекты в Кировском, Киришском и Лужском районах.

Адреса дезинфекций согласовываются с местными оперативными штабами по борьбе с коронавирусом. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленобласти — (812) 539-51-73.

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта 2020 года. В последствии эта практика будет признана Минсельхозом РФ и Уполномоченным по правам человека в РФ, как уникальная. А сами ветеринары получат благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленобласти, областного ЗакСобрания, комитета по АПК региона.