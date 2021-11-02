Группа Imagine Dragons посетит Петербург с большим концертом в следующем году

Известная американская группа планирует посетить Северную столицу 7 июня 2022 года.

Американская группа Imagine Dragons летом даст большой концерт в Петербурге, сообщается на странице «Газпром Арены» в Instagram.

5 июня популярные музыканты отыграют в Москве в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Mercury — Act 1», а уже через два дня будут выступать в городе на Неве.