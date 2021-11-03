В Лужском районе без вести пропала 45-летняя женщина

О ее местонахождении нет никакой информации с 11 сентября.

Ростом пропавшая 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Женщина может находиться в вашем районе. Поисковикам нужна помощь добровольцев.

Ранее поисково-спасательный отряд Лиза Алерт подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в Лиза Алерт поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.