Авито Авто назвал самые желанные автомобили жителей России в 2021 году

Свои голоса в опросе Авито Авто оставили 10 000 россиян из разных регионов страны. 21% считает, что уже имеет авто мечты. 69% его еще не купили, а 10% затруднились с ответом на такой вопрос.

Владельцами машины мечты оказались россияне от 18 до 24 лет, что в процентном соотношении составляет 29% от общего количества опрошенных. Водители в возрасте от 35-44 лет в этом вопросе отличаются меньшим оптимизмом. Таких всего 18%.

По мнению россиян, автомобилем мечты должен быть кроссовер или внедорожник. Об этом написали 24% и 31% опрошенных. 15% россиян желают владеть седаном. 11% хотят купить универсал, 9% — хэтчбек или лифтбэк.

Оптимальной мощностью для машины мечты называется показатель от 150 до 300 лошадиных сил. Из них 27% россиян отметили, что выбирают авто с выжимной силой от 150 до 199 л.с. 24% участников опроса предпочитают авто с отдачей от 200 до 300 л.с. За модели с мощностью от 300 до 500 л.с. проголосовали 19% респондентов.

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39% респондентов отметили, что идеальные машины выпускают в Германии. 33% указали на модели из Японии. Причем среди российских водителей старше 45 лет, а также среди жителей Сибирского и Дальневосточного федерального округа именно Япония считается лидером по сборке идеальных иномарок. 5% опрошенных желают модель южнокорейского производства, 4% — отечественных производителей, 3% — из Америки.