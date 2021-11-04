Землю накрыла крупнейшая за последние годы магнитная буря

Ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет.

Она началась в ночь на 4 ноября, нестабильность магнитного поля Земли будет продолжаться не менее двух-трех суток, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее двух-трех суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика.