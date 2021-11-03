В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео

Над Санкт-Петербургом ночью наблюдали северное сияние.
Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Вам будет интересно
Над Ладожским озером ночью наблюдали северное сияние. Очевидцам удалось заснять сполохи в разных точках Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро...
31.10.2021 188