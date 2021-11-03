В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Над Санкт-Петербургом ночью наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, кронштадтИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, кронштадтИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, кронштадтИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, кронштадтИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Кронштадтом запечатлели северное сияние — фото и видео Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, погода, кронштадтИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Вам будет интересно
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео
Над Ладожским озером ночью наблюдали северное сияние. ﻿ Очевидцам удалось заснять сполохи в разных точках Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро...
31.10.2021 188
Автор