Фото: «Лада» приземлилась крышей на трамвайные пути в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Жуткая авария произошла минувшим вечером в Санкт-Петербурге. 

Фото: "Лада" приземлилась крышей на трамвайные пути в Петербурге трамваи, Петербург, жуткое ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: "Лада" приземлилась крышей на трамвайные пути в Петербурге трамваи, Петербург, жуткое ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: "Лада" приземлилась крышей на трамвайные пути в Петербурге трамваи, Петербург, жуткое ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По информации ivbg.ru, ДТП произошло в четверг, 4 ноября на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Судя по кадрам, отечественный автомобиль уже не подлежит восстановлению. Прежде чем оказаться на путях, легковушка снесла дорожное ограждение.

Как сообщали очевидцы, трамвайное движение в сторону улицы Дыбенко было полностью парализовано. Состояние водителя и причины ДТП пока неизвестны.

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Фото: "Лада" приземлилась крышей на трамвайные пути в Петербурге трамваи, Петербург, жуткое ДТП, авария
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