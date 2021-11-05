Фото: «Лада» приземлилась крышей на трамвайные пути в Петербурге

Жуткая авария произошла минувшим вечером в Санкт-Петербурге.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По информации ivbg.ru, ДТП произошло в четверг, 4 ноября на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Судя по кадрам, отечественный автомобиль уже не подлежит восстановлению. Прежде чем оказаться на путях, легковушка снесла дорожное ограждение.
Как сообщали очевидцы, трамвайное движение в сторону улицы Дыбенко было полностью парализовано. Состояние водителя и причины ДТП пока неизвестны.
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05.11.2021 44