Денежную лотерею для вакцинированных россиян продлили до конца года

Правительство России решило продлить срок проведения розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса россиян.

Как стало известно в пятницу, 5 ноября, Кабинет министров продлил данную программу до Нового года. Теперь число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек.

Розыгрыш призов среди вакцинированных стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлён до 31 декабря, — рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, что номера победивших сертификатов о вакцинации публикуются на официальном сайте проекта Бонус за здоровье. После подтверждения банковских реквизитов на портале Госуслуг деньги автоматически поступают на счёт победителя. Выигрыш можно получить в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки зафиксировано у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 ноября.