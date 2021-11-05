На Дальнем Востоке врачи массово увольняются из-за принудительной вакцинации

В Еврейской автономии два коллектива скорой помощи собираются увольняться из-за обязательной вакцинации. Данные бригады обслуживают район с населением порядка 25 тысяч человек.

Как рассказал портал Фонтанка со ссылкой на ИА ЕАОMedia в пятницу, 5 ноября, о желании уйти с работы заявили 15 человек — медики и водители неотложки из города Облучье. Позже к ним присоединились ещё 12 фельдшеров скорой из села Пашково.

В этих двух поселениях живут больше пяти тысяч человек. Но бригады скорой помощи выезжают в деревни и посёлки всего района — это порядка 25 тысяч человек. Если врачам позволят уйти, то ближайший населённый пункт, куда придется обращаться местным жителям за медицинской помощью, будет находиться в 150 км — в Биробиджане.

Свое нежелание вакцинироваться медики объяснили уже имеющимся иммунитетом после перенесенного коронавируса.

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки зафиксировано у 402 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 ноября.